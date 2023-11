A partire dalla fine del mese di Novembre 2023, WindTre, uno dei più importanti operatori telefonici del mercato delle telecomunicazioni italiane, ha deciso di lanciare la tecnologia FWA 5G in ben cinque regioni l’Italia.

Si tratta di una soluzione che l’operatore telefonico ha deciso di offrire a tutti coloro che, nonostante siano collegati alla fibra ottica o ad altre tecnologie di simile portata, non riescono ancora a godere di una connessione stabile e di qualità.

Già a partire dal 12 Aprile 2023, le regioni che hanno potuto godere di questa tecnologia, sono state: il Piemonte, la Sicilia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Toscana. Mentre il 26 Giugno 2023, è stato il turno della Lombardia, dell’Emilia Romagna, della Campania e delle Marche

Tecnologia FWA 5G Ultra Veloce, ecco le altre regioni incluse

Grazie alla tecnologia FWA 5G di WindTre, le regioni potranno godere di una connessione molto più veloce rispetto a quella a cui sono abituati. Stiamo parlando di un grandissimo salto in avanti in questo settore. In quanto parliamo appunto di una velocità di 50 MB al secondo in download e di 50 MB al secondo in upload.

Senza contare il fatto che questo servizio potrà essere utilizzato, non solo all’interno delle proprie abitazioni, ma anche all’esterno di esse.

Dunque anche fuori casa potremmo contare comunque su una connessione stabile e ultra veloce.

A partire dal 20 Novembre, quindi, la tecnologia FWA 5G di WindTre sarà estesa anche in altre regioni d’Italia, ovvero: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Calabria, Molise e Valle d’Aosta. In questo modo saranno 15 le regioni in cui sarà possibile accedere a questa nuova ed incredibile tecnologia.

Tuttavia, per ottenere la massima velocità del 5G sarà necessario dover attivare una delle due offerte di WindTre che di seguito vi indicheremo. Stiamo parlando di: