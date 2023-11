Per chi non lo sapesse IT-Alert è il nuovo sistema di allerta italiano che sfrutta gli smartphone, onnipresenti nelle tasche di ognuno di noi, per avvisare il prima possibile di catastrofi imminenti la popolazione (eruzioni vulcaniche, calamità metereologiche e varie calamità), esso consiste in un messaggio accompagnato da un suono a volume crescente che appunto serve ad attirare l’attenzione dell’utente.

Ovviamente come in tutte le dinamiche digitale, anche su questa i truffatori hanno pensato bene di metterci il naso e di sfruttarla per campagne fraudolente ad hoc mirate ovviamente a violare la privacy delle vittime portandole a perdere i propri dati sensibili con conseguenze decisamente importanti.

La truffa dell’app IT Alert

Ebbene la recente truffa che sfrutta proprio questo strumento messo in piedi dal Governo consiste in un messaggio che invita la vittima installare la nuova applicazione IT Alert, ovviamente è tutto falso, infatti si tratta di una finta applicazione da scaricare da un sito esterno che sfrutta impropriamente il nome IT Alert promettendo di tenere la vittima costantemente aggiornata su calamità naturali in corso in tempo reale, il vero scopo dell’app è quello di prelevare dati dal cellulare della vittima senza il suo consenso, in modo da sfruttarli a proprio vantaggio.

La Protezione Civile ha diramato nuovamente un avviso che informa l’utenza che appunto non esiste nessuna app con il nome dello strumento che tra l’altro è ancora in fase di test i quali termineranno nel 2024, non sarà necessaria nessuna applicazione per il suo funzionamento, dunque non abbiate nessun dubbio.