Illusione OTTICA con l'uccello nascosto, PROVATE A TROVARLO

Le illusioni ottiche rappresentano vere e proprie sfide che possono mettere in difficoltà gli utenti, creando anche un po’ di divertimento. Nei tempi morti della giornata, magari in una pausa pranzo in cui si ha qualche minuto di svago, si può ad esempio sfidare il collega con un’illusione ottica, in base a chi riuscirà a risolverla prima.

Molto spesso si tratta di concentrazione, mentre in altri casi di capacità. Un utente può averle e un altro no, mentre qualcun altro può essere semplicemente rallentato da alcuni punti sui quali pone più attenzione rispetto a quelli più importanti. Oggi c’è una nuova sfida che sta facendo il giro di Internet da qualche giorno, lasciando stupiti tantissimi utenti.

Bisogna infatti scoprire dove si trova l’uccello che si nasconde all’interno dell’immagine sottostante. Il tutto dovrà avvenire in un tempo massimo di 13 secondi.

Illusione ottica, trova l’uccello in soli 13 secondi nell’immagine in bianco e nero

Questa volta bisognerà impegnarsi veramente, siccome l’immagine in questione gioca con i colori sfruttando il bianco e il nero ma anche le ombre e le forme. L’illusione ottica di oggi gioca proprio su questo, creando un vero e proprio rompicapo che metterà in seria difficoltà gli occhi degli interessati.

L’immagine sembra raffigurare due cervi intenti ad osservare il cielo all’interno di un paesaggio naturale. Tutto ciò però nasconde un piccolo uccello, mimetizzato proprio nell’ambiente circostante. L’obiettivo è quello di trovarlo nel minor tempo possibile.

Tutti hanno solo 13 secondi, dopodiché la sfida potrà dirsi fallita. In alto c’è l’immagine da osservare attentamente.