Oramai gli utenti sono insaziabili e vanno alla ricerca di offerte di rete mobile con una grande quantità di giga per poter navigare in tranquillità. Tra questi, una valida alternativa è rappresentata dall’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo, infatti, propone sempre tante offerte con una quantità di giga davvero esagerata. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Kena Mobile, tante offerte super convenienti e con giga esagerati

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo al momento diverse offerte interessanti con una quantità esagerata di giga per navigare. Una delle offerte più interessanti è Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare ad un costo davvero molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Un’altra offerta però ancora più interessante e con più giga è quella denominata Kena 6,99 130 GB Promo Plus. Quest’ultima arriva ad offrire ogni mese fino a 130 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre inclusi nel bundle minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta è di 6,99 euro al mese. Gli utenti che la attiveranno non dovranno pagare nessun costo di attivazione ed avranno il primo mese dell’offerta totalmente gratuito. Scegliendo poi il metodo di Ricarica automatica, gli utenti potranno inoltre ricevere 50 GB di traffico dati extra senza alcun costo aggiuntivo.