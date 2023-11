Apple A17 Pro vs Snapdragon 8 Gen 3, la sfida sull'EFFICIENZA

Stanno facendo molto chiacchierare gli ultimi processori che sono stati lanciati sul mercato mediante gli smartphone top di gamma. Ovviamente l’obiettivo è quello di capire quale sia il più performante, tenendo in considerazione sia Apple che Qualcomm.

I due principali indiziati per il confronto sono ovviamente l’ultimo processore A17 Pro in forza agli iPhone 15 Pro e Pro Max e lo Snapdragon 8 Gen 3 che alimenterà il prossimo Galaxy S24 ultra di Samsung. La battaglia è proprio tra questi due componenti hardware che avrebbero lasciato emergere i primi dettagli di un confronto che andrà avanti almeno per un anno.

Sembra infatti che Apple riesca a battere agevolmente Qualcomm in merito all’efficienza energetica.

Qualcomm contro Apple, si sfidano lo Snapdragon 8 Gen 3 e l’A17 Pro

Secondo quanto riportato, la scelta di proseguire ancora una volta con il processo produttivo a 4 nanometri di TSMC avrebbe portato Qualcomm ad avere ottime performance in termini di consumi ma non come quelle dell’A17 Pro di Apple.

L’azienda di Cupertino infatti ha scelto di andare avanti con un avanzato processo a 3 nanonetri, per cui la sua efficienza energetica è superiore. Durante un test effettuato da un canale YouTube, sono stati messi a confronto i consumi così come le temperature di uno Xiaomi 14 Pro con Snapdragon 8 Gen 3 e un iPhone 15 Pro. Di fianco anche un Samsung Galaxy S23 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2.

Il confronto sarebbe stato vinto proprio dall’iPhone, che è durato ben 11 ore e 54 minuti con una temperatura massima di 44,2 °. Lo Xiaomi 14 Pro sarebbe durato circa 30 minuti in meno con una temperatura superiore di circa 3°. Ovviamente non si tratta di un brutto risultato, siccome le performance sono eccezionali in entrambi i casi, ma sembra che sul piano dell’efficienza energetica, Apple sia in vantaggio.