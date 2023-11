Il produttore cinese Vivo continua a sfornare nuovi prodotti. Oltre ai nuovi smartphone top di gamma della serie X, l’azienda ha infatti annunciato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartwatch, ovvero il nuovo Vivo Watch 3. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo dispositivo wearable, ovvero il nuovo Vivo Watch 3. Questo modello, in realtà, è il successore dello scorso Vivo Watch 2, annunciato in Cina circa due anni fa, ovvero nel 2021. Lo smartwatch, in particolare, è caratterizzato dalla presenza di un quadrante di forma circolare.

Intorno sono presenti alcuni tasti fisici che permetteranno di navigare nell’interfaccia e svolgeranno alcune azioni. Il pannello è un AMOLED ed ha una diagonale da 1.43 pollici con una risoluzione pari a 466 x 466 pixel. È inoltre presente la funzione dell’Always On Display. Con il nuovo Vivo Watch 3, gli utenti potranno monitorare e potranno tenere sotto controllo svariati parametri, come il battito cardiaco ed il sonno, grazie alla presenza di svariati sensori utili. Sarà inoltre possibile monitorare più di 100 attività sportive differenti. Troviamo presenti poi il chip NFC e il supporto alle eSIM.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo smartwatch Vivo Watch 3 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese in diverse colorazioni, tra cui Chen Yehei, Moonlight White, Starlight e Bright Moon. Il prezzo partirà da circa 179 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo in Italia.