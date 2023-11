Uno degli smartphone sulla cresta dell’onda del momento è senza alcun dubbio il Pixel 8 di Google, arrivato in una versione standard ed una Pro con tantissime innovazioni insieme a loro, accogliendo e migliorando una grande eredità arrivata direttamente dai Pixel 7 che in passato sono stati molto apprezzati dalla community.

Per chi non lo sapesse, questo smartphone ha delle caratteristiche da vero top di gamma, ha infatti un display ampio da 6,2 pollici con risoluzione di 1080 x 2400 pixel e tecnologie OLED, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM), 2000 nits (picco) per una densità di pixel pari a 428ppi.

Per quanto riguarda il resto invece vediamo un SoC Google Tensor G3 (4 nm) composto da una cpu Nona-core (1×3.0 GHz Cortex-X3 & 4×2.45 GHz Cortex-A715 & 4×2.15 GHz Cortex-A510) accompagnati da una grafica Immortalis-G715s MC10, il tutto supportato da 8Gb di RAM e 128Gb di storage.

In super offerta su Amazon

Ed ecco che su Amazon poco dopo la sua uscita ufficiale spunta in offerta proprio il Pixel 8 di Google nel taglio da 128Gb in offerta con sconto del 9%, con il prezzo che scende da 799 euro a 729 euro, con un risparmio netto dunque di 70 euro, un ottimo calo di prezzo se consideriamo l’uscita decisamente recente dello smartphone in questione.

A fare da garanzia alla sicurezza della transazione e del prodotto sta anche il fatto che quest’ultimo è venduto e spedito da Amazon, dunque l’azienda ne ha un certo numero in stock e li sta evadendo ad un ottimo prezzo, se doveste essere interessati la pagina di vendita è a questo link.