Uno dei mercati più importanti nel mondo della tecnologia è senza alcun dubbio quello delle televisioni, gli schermi da salotto infatti ritagliano una fetta tutta loro sia nel campo dell’innovazione sia appunto nel mercato, ogni anno infatti vediamo l’arrivo di nuovi prodotti con nuove tecnologie che consentono la visualizzazioni di immagini sempre più nitide e forse anche con una resa che va oltre la realtà, il tutto ovviamente accompagnato da diagonali sempre maggiori e soddisfacenti.

In questo campo a farla da padrone sono colossi come Samsung con i suoi OLED, Panasonic ed LG, la quale una volta abbandonato il settore smartphone in modo definitivo, ha deciso di dedicarsi maggiormente a tutto il resto, soprattutto i televisori, sfornando prodotti di altissimo livello in grado di soddisfare qualsiasi palato oculare.

TV LG in sconto

Ebbene se siete amanti della TV importanti, su Amazon è appena arrivata in super sconto una TV LG UHD da 43 pollici in sconto del 27%, il prodotto scende infatti da un prezzo oneroso di 549 euro al ben più accessibile prezzo di 349 euro, dunque ben 200 euro in meno del prezzo di listino, niente male non c’è che dire.

Per quanto riguarda il pannello, abbiamo un 4K con tecnologia HDR10 Pro e Filmmaker Mode per garantire sempre dettagli incredibili e colori brillanti, features a cui dobbiamo aggiungere il supporto nativo alle maggiori piattaforme di streaming, se dunque doveste essere interessati ad un eventuale acquisto, per accedere all’offerta vi basterà cliccare sul seguente link.

Non fatevi scappare l’occasione e approfittatene prima che i pezzi in stock terminino.