CoopVoce è uno degli operatori più attivi e le sue offerte sono sempre estremamente vantaggiose per tutti i nuovi clienti. L’operatore infatti promette di massimizzare i vantaggi e allo stesso tempo ridurre le tariffe per le promozioni attive. Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte portabilità CoopVoce per il mese di novembre.

Le promozioni CoopVoce

Al momento, la principale offerta con portabilità offerta dall’operatore è EVO 200. L’offerta mette a disposizione dei nuovi utenti minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 GB di traffico internet in 4G. Inoltre, l’offerta include servizi come “Chiama ora” e “Ti ho certato”, l’Hotspot, assistenza con un specialista via app e chat e il blocco di tutti i servizi in sovrapprezzo. Il costo al momento, in promozione fino all’8 novembre è di 7,90 euro al mese ed è bloccato “per sempre”.

Per i nuovi clienti che decidono di procedere all’attivazione online, tramite sito web ufficiale dell’operatore, è previsto il costo di attivazione pari a 10 euro. La cifra comprende anche la spedizione a casa della SIM e il primo mese dell’offerta.

Un’altra offerta super conveniente è EVO ESSENTIAL. L’offerta offre minuti illimitati per chiamate verso tutti, 100 SMS sempre verso tutti e 3 GB di traffico internet in 4G. anche per questa offerta sono compresi i servizi di reperibilità, Hotspot, assistenza e blocco dei servizi in sovrapprezzo. EVO ESSENTIAL ha un costo mensile di 4,90 euro ed anche in questo caso è previsto il costo di attivazione di 10 euro con spedizione inclusa se si attiva la promozione online.

La terza offerta proposta è EVO 50 che mette a disposizione degli utenti minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB di traffico internet in 4G. Il costo totale è di 7,90 euro al mese.

Vi ricordiamo che tutte le offerte CoopVoce sono disponibili senza vincoli extra o costi nascosti. Come detto, i servizi accessori (Assistenza, Hotspot, Ti ho cercato, ecc.) sono tutti disponibili gratuitamente nel momento della sottoscrizione. Inoltre, tutte le chiamate verso numeri a sovrapprezzo vengono bloccate di default dall’operatore stesso. Tutte le promozioni sono disponibili anche all’esterno con l’opzione Roaming Like at Home che permette agli utenti di usare parte del proprio bundle dati anche nei Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi.