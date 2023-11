WindTRE, la nuova GO 150 Flash+ Digital costa POCHISSIMO

Quando agisce WindTRE, lo fa con la consapevolezza di diversi anni di attività. Parliamo infatti di un gestore molto famoso che è diventato ancora più importante dopo la fusione dei due provider che ne compongono oggi il nome.

Il periodo di novembre potrebbe essere fondamentale per l’aumento dei suoi utenti, siccome sono nate delle offerte ben precise. L’azienda infatti sta spingendo molto proponendo tanti contenuti e prezzi molto più bassi rispetto al suo solito.

La dimostrazione finale arriva proprio con questa nuova soluzione, la GO 150 Flash+ EasyPay. Se vi state chiedendo cosa c’è all’interno di una soluzione del genere, non manca veramente nulla.

WindTRE: la nuova offerta GO 150 Flash+ Digital ha tutto incluso per 8,99 €

All’interno di questa offerta sono compresi i minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS e 150 giga per navigare in 4G. Il prezzo mensile è di 8,99 €. La promo è dedicata a coloro che provengono da Fastweb, Iliad, Poste, CoopVoce e altri gestori virtuali, esclusi ho. Mobile, Kena, Lyca e Very Mobile.

Grazie a quello che c’è incluso all’interno di questa offerta e alla Top Quality Network WindTRE, Gli utenti potranno navigare sempre con la velocità massima disponibile, senza alcun tipo di limitazione della banda. C’è anche il blocco dei servizi VAS già attivo, per cui si sarà sempre protetti da qualsiasi attivazione cauta di contenuti che comportano un prezzo aggiuntivo.

Infine scegliendo questa promo avrete più giga e vi potrete dimenticare di ricaricare in maniera periodica il vostro credito. Pagherete infatti mensilmente usando la vostra carta di credito o il vostro conto in maniera maniera diretta.