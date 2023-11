Ogni gestore che sia in grado di mettere a disposizione del pubblico delle offerte di buon livello, può in questo momento dominare il mondo della telefonia. Non è difficile mettere in crisi alcuni provider, siccome sono diversi quelli che sono rimasti ai vecchi prezzi mensili. Per tale motivo le aziende stanno cercando di aumentare la quantità di offerte, con i gestori virtuali che sembrerebbero svolgere il ruolo principale. Per contrastarli servono i vecchi baluardi della telefonia mobile italiana, tra i quali si può notare di diritto anche il nome di un colosso come WindTRE.

In seguito alla fusione che ha portato alla creazione del nuovo nome, sono nate delle offerte straordinarie che dopo un primo periodo interessante sono finite nel dimenticatoio. Ad oggi però la situazione è nettamente diversa con un grande ritorno di fiamma, quello di WindTRE nei confronti dei vecchi clienti. Il gestore mobile infatti vuole in ogni modo mettere i bastoni tra le ruote a quelle aziende che stanno facendo man bassa ormai da diversi mesi a questa parte.

WindTRE la GO 150 Flash+ Digital costa pochissimo, ecco cosa include

Come già detto durante le scorse settimane, l’obiettivo dei famosi gestori che da sempre operano in Italia è quello di riprendersi le posizioni che contano. WindTRE vuole infatti dare un segnale deciso durante questo mese di novembre, soprattutto con un’offerta.

La nuova GO 150 Flash+ Digital ha tutto al suo interno. Ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti e 150 giga disponibili per navigare in 4G. Il prezzo mensile è di 8,99 €.