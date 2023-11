Il phishing non va mai a dormire, a testimoniarlo oggi sono i clienti Iliad che sono diventati il target di una nuova truffa davvero ben architettata che sta circolando in Italia negli ultimi giorni.

Immaginate di ricevere una comunicazione sotto forma di SMS che vi avvisa di un problema, di una nuova promozione esclusiva o come in questo caso della necessità di ricaricare la vostra SIM immediatamente, ebbene fate attenzione, poiché potrebbe essere una vera e propria trappola pensata per consumare una truffa informatica ai vostri danni.

Per chi non lo sapesse il phishing fa proprio questo, si camuffa per un ente autorevole e colpisce le vittime inducendole a compiere un algoritmo di azioni specifiche che le porterà a perdere i propri dati senza nemmeno accorgersene, anzi nella convinzione di star facendo la cosa migliore per risolvere una determinata situazione.

Il caso Iliad

Negli ultimi giorni i clienti di Iliad sono stati bersagliati da una una truffa phishing davvero ben ingegnata, nel dettaglio i truffatori hanno messo in piedi una vera e propria bacheca di siti contraffatti che ricalcavano perfettamente il design di quelli originali Iliad, le vittime venivano invitate ad accedervi tramite comunicazioni in merito la loro SIM come ricariche, problemi da risolvere e promozioni e una volta sulle pagine, venivano chiesti tutti i dati personali di chi leggeva.

Ovviamente tra i dati richiesti vi era anche e soprattutto il codice della carta di credito e tutti i dati per utilizzarla, come se non bastasse, il meccanismo di truffa era talmente ben oleato che i siti fasulli erano in grado di adattarsi perfettamente sia a dispositivi mobili sia a quelli desktop, dettaglio a cui bisogna aggiungere anche la bravura dei truffatori nel bypassare i controlli web come quello HTTPS, la cui assenza è spesso un segnale assoluto che qualcosa non va.