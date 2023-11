Il produttore cinese Xiaomi ha tolto i veli su un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Stiano parlando del nuovo Xiaomi Redmi 13C, del quale era già stato anticipato l’arrivo da diversi teaser emersi nel corso delle scorse settimane. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Redmi 13C

Si parla da diverso tempo dell’arrivo di un nuovo smartphone entry-level del produttore cinese Xiaomi e ora l’azienda lo ha presentato sul mercato. Come già detto in apertura, ci riferiamo al nuovo Xiaomi Redmi 13C. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria novità, dato che ci troviamo di fronte ad una sorta di gemello diverso di Poco C65, nuovo entry-level annunciato pochi giorni fa sul mercato.

Tra le caratteristiche, il nuovo smartphone di casa Xiaomi presenta sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.73 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc MediaTek Helio G99, un soc con processo produttivo a 9 nm. Ad accompagnarlo, sono presenti da 4 GB a 8 GB di memoria RAM, mentre la memoria interna disponibile è di 128 GB oppure 256 GB.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre sul fronte è presente una selfie camera da 5 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ed è presente il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 13C è disponibile all’acquisto per il momento in Nigeria ad un prezzo iniziale di circa 114 euro al cambio attuale. Nel corso delle prossime settimane arriverà quasi certamente presso altri mercati.