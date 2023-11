Vodafone SFIDA Iliad con due offerte Silver fino a 150 GB

Servirebbe davvero un miracolo agli altri gestori per riuscire a contrastare Vodafone in quest’ultimo periodo dell’anno. Il famoso gestore anglosassone è stato in grado di mettere su alcune promozioni molto interessanti, le quali fanno capo alla solita gamma Silver.

Entrambe godono di prezzi molto bassi ma soprattutto di tanti contenuti che ogni mese possono allietare la giornata di chi le sottoscrive. Nel prossimo paragrafo potete avere una panoramica generale in merito.

Vodafone, le nuove Silver sono un colpaccio: rubati migliaia di utenti alla concorrenza con 7,99 € di partenza

Come detto, sono due le offerte che fanno parte della gamma Silver, entrambe con lo stesso nome: Vodafone Silver. La prima garantisce praticamente gli stessi contenuti della seconda, con il quantitativo di giga e il prezzo che cambiano.

Partendo proprio dall’offerta che costa 7,99 € al mese, gli utenti possono avere minuti senza limiti verso tutti i gestori di telefonia mobile e fissa in Italia, SMS senza limiti verso chiunque e 100 giga per navigare sul web usando il 4G veloce del gestore.

La seconda offerta invece riguarda un costo di 9,99 € al mese, con contenuti praticamente analoghi. Questa Silver infatti garantisce al pubblico minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati e 150 giga per la navigazione web in rete 4G.

Ricordiamo poi che scegliendo la metodologia di pagamento che prende il nome di Smart Pay, gli utenti potranno avere 50 giga in omaggio ogni mese. L’offerta è dedicata a tutti gli utenti che provengono da Iliad e da gestori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile, LycaMobile e molti altri.