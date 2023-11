Alcuni ex clienti di WindTre potranno tornare con l’operatore con una interessante promozione. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico arancione ha deciso di proporre a questi ultimi una super offerta mobile con un costo davvero molto basso di appena 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Torna ora con WindTre con una super offerta mobile a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre sta invitando alcuni suoi ex clienti a tornare con una super offerta. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre GO XXS ed ha un costo davvero molto basso pari a 4,99 euro al mese. Nel bundle di questa offerta, il traffico dati incluso è pari a 100 GB con connettività 4G. Sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Per alcuni ex clienti è poi disponibile la stessa offerta ma questa volta con supporto alle nuove reti 5G. In questo caso, il costo da pagare è di 5,99 euro al mese.

Questa non è l’unica offerta proposta agli ex clienti da parte di WindTre. L’operatore sta infatti proponendo anche l’attivazione delle offerte WindTre GO XXS 150 e WindTre GO XXS 200. In questo caso, quindi, gli ex clienti che la attiveranno potranno utilizzare rispettivamente 150 GB e 200 GB di traffico dati. Anche per queste offerte, ci sono poi alcune versioni con supporto alle reti 5G.

L’operatore telefonico WindTre sta comunque inviando degli SMS personalizzati ai suoi ex clienti selezionati.