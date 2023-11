Il browser web più utilizzato in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Google Chrome, il software omonimo del motore di ricerca ha conquistato fin dalla sua introduzione tutto il pubblico grazie ad una velocità fulminea che ha reso le pagine web davvero accessibili a tutti in modo fluido e veloce, caratteristica che ovviamente tutti hanno apprezzato.

E se vi dicessimo che questa feature è quantificabile ? Ebbene si, effettivamente Google si è molto impegnata nel rendere il proprio browser veloce ed efficiente ed i dati emersi dalle analisi di Big G confermano che ci ha risparmiato ben 10.000 anni di attesa per il caricamento delle pagine web.

Ma a cosa dobbiamo questo risultato a dir poco straordinario ?

Le tecnologie dietro Chrome

Il merito di questo risultato va alla funzione Core Web Vitals di Chrome, la tecnologia in questione entrata in servizio nel 2020 consente ai creatori di pagine e siti web di valutare la velocità e la reattività delle proprie pagine, le quali vengono valutate in base a dei parametri chiamati CWV.

Al giorno d’oggi circa il 40% dei siti web possiede tutti i parametri necessari per CWV, ciò garantisce dunque la massima velocità possibile per fruirne, il che si traduce in velocità di caricamento minime e tempi di risposta agli input di un utente ridotti al minimo possibile.

Nel dettaglio secondo i dati di Google, di questi 10.000 anni risparmiati, 8.000 sono legati ad utenti Android mentre 2.000 ad utenti iOS, con tempi di risposta da parte dei siti pari a 166 millisecondi in media generale tra tutti gli utenti.