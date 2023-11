È ufficiale, a partire da gennaio 2024 PosteMobile Casa Web costerà di più. La promozione che prevede solo dati con modem 4G incluso diventerà più cara per i già clienti. Infatti, il prezzo, si allineerà a quello che viene attualmente richiesto ai nuovi clienti che decidono di abbonarsi. A seconda delle condizioni sottoscritte l’aumento potrebbe variare da 2 a 3 euro in più ogni mese.

Il prezzo di questa offerta PosteMobile ha attraversato diversi atti e basti. Inizialmente, Casa Web è stata lanciata nel 2020 al prezzo di 20,90 euro al mese. Da marzo 2022 a luglio 2023 il suo prezzo mensile è sceso a 19,90 euro, mentre da agosto il costo è di 22,90 euro al mese. Ed è questa la cifra che da gennaio 2024 verrà addebitata a tutti i clienti. Dunque, per chi ha attivato la promozione tra il 2020 e il 2022 l’aumento sarà di 2 euro, per coloro che l’hanno attivata da marzo 2022 a luglio 2023 sarà invece di 3 euro. Tutti coloro che invece hanno attivato Casa Web a partire dallo scorso agosto non vedranno alcun aumento apparire in bolletta.

Rimodulazioni per Casa Web di PosteMobile

Attualmente, l’operatore virtuale, sta comunicando la notizia a tutti i propri utenti interessati. Questi, infatti, troveranno l’avviso sulla propria fattura, ma sarà possibile leggerla anche sul portale ufficiale dell’operatore.

Casa Web offre a tutti i suoi utenti traffico internet illimitato con la velocità della rete 4G+ di Vodafone. Incluso c’è anche il modem/router Wi-Fi portatile in comodato d’uso gratuito per tutto il tempo in cui si avrà un contratto attivo con PosteMobile e la sua spedizione è compresa nel prezzo. L’attivazione costa 29 euro e comprende anche 2x LAN e 2x antenne esterne da utilizzare per ampliare il segnale. Inoltre, inclusa c’è anche l’assistenza tecnica telefonica.

Come sta accadendo per molti altri operatori telefonici PosteMobile ha giustificato queste rimodulazioni facendo riferimento all’attuale scenario economico nazionale (così come globale). Secondo l’operatore, infatti, le recenti trasformazioni nel sistema delle telecomunicazioni ha portato ad alcune rimodulazioni necessarie per riuscire a mantenere alta la qualità del servizio.

Come previsto dalle normative vigenti, i clienti che non sono disposti ad accettare la modifica contrattuale hanno diritto a recedere il proprio contratto senza il costo di penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di PosteMobile.