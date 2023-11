Netflix, classifica serie TV con 6 TITOLI in cima

Il mondo Netflix sta dimostrando ancora una volta di essere quello migliore per quanto riguarda lo streaming online. Sia per quanto riguarda i film che le serie TV, l’azienda sta facendo vedere grandi cose, pubblicando capolavori e produzioni inedite.

Il mese di novembre potrebbe essere l’ennesima dimostrazione di forza nei confronti delle aziende rivali. Netflix infatti sta alternando in cima alla classifica tantissimi titoli di gran livello, soprattutto per quel che riguarda le serie TV.

Netflix come al solito domina, ecco le principali serie TV in classifica

Al primo posto si conferma ancora una volta Tutta la luce che non vediamo. Questa, ambientata in epoca nazista, lascerà capire alcuni aspetti di quell’epoca rendendo tutti partecipi di un periodo davvero ai limiti del possibile.

Tutti coloro che aspettavano la seconda stagione sono stati accontentati: è tornata la famosa serie TV Il Sarto. Al terzo posto invece ecco in salita Ferry – La Serie.

Il quarto posto è occupato stabilmente da una nuova produzione che in molti stentavano a guardare. In realtà chi ha amato Dark in passato non potrà fare diversamente in questo caso con Bodies. Nel 2023, tra le strade di Londra, verrà fuori un cadavere morto in circostanze misteriose. Il detective che si troverà ad indagare sul caso, non sarà il solo: lo stesso episodio, con la stessa vittima, si era verificato già 50 prima, 100 anni prima e anche nel futuro. Davvero straordinario.

Rispettivamente al quinto e al sesto posto, come se non volessero passare mai di moda, ci sono Lupin ed Elite.