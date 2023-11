WhatsApp, la SICUREZZA è impenetrabile con il nuovo aggiornamento

Per WhatsApp è un gioco da ragazzi dominare il mondo della messaggistica istantanea, soprattutto in virtù degli ultimi aggiornamenti. Se qualcuno credeva che Telegram potesse fare le scarpe al colosso, si sbagliava di grosso: sono arrivati degli update talmente importanti da ripristinare la leadership assoluta di WhatsApp.

Il 2023 è stato infatti l’anno degli aggiornamenti, con novità che hanno riguardato sia il lato estetico, e quindi l’interfaccia, sia le funzionalità. Molte di quelle esistenti sono state rivisitate in pieno, mentre altre sono state aggiunte ex novo. Ora si parla soprattutto della sicurezza, aspetto principale e che WhatsApp dichiara di curare estremamente bene per salvaguardare la privacy dei suoi utenti. Da diversi giorni si vocifera di una grande novità in dirittura d’arrivo, la quale sarebbe già disponibile all’interno della versione beta dell’app.

WhatsApp ha deciso, ora ci sarà un indirizzo mail per la verifica di sicurezza

Gli utenti che non si fidavano delle soluzioni dedicate alla sicurezza su WhatsApp, questa volta potranno avere qualcosa in più. Dopo l’autenticazione a due fattori introdotta recentemente, WhatsApp ha scelto di aggiungere anche l’indirizzo e-mail.

Sarà ora possibile associare al proprio account una mail principale, in modo da avere un nuovo metodo di verifica. Ovviamente l’indirizzo di posta elettronica non sarà visibile agli altri utenti, ma solo ai titolari.

Il proprio account WhatsApp potrà essere abilitato inviando quindi una mail al proprio account di posta. Lì comparirà un link, tramite il quale si potrà dunque verificare la propria identità e quindi l’accesso diretto all’applicazione. L’aggiornamento arriverà nelle prossime settimane.