Xiaomi Watch S1 Active è a tutti gli effetti uno dei migliori smartwatch in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia medio-bassa, per la sua grandissima capacità di convogliare tanta tecnologia al proprio interno, ad un prezzo tutt’altro che elevato. L’acquisto è ulteriormente favorito dalla presenza di uno sconto pazzesco lanciato da Amazon, infatti il prodotto oggi costa il 55% in meno del listino.

Stiamo parlando di un dispositivo caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 1,43 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione HD, che promette comunque il controllo touchscreen e la certificazione IP67, con sopportazione dell’immersione fino a 5 ATM. Il design è assolutamente elegante, grazie alla presenza di una ghiera in metallo che contorna il display da 1,43 pollici di diagonale, con refresh rate fino a 60Hz.

Il prezzo attuale dello Xiaomi Watch S1 Active è da perdere letteralmente la testa, infatti considerando che il listino è di 199 euro, è indubbio che spendere solamente 89 euro per il suo acquisto, godendo quindi di una riduzione del 55%, non può far altro che felici gli utenti finali. Il prodotto è commercializzato al solito con garanzia di 24 mesi.

Volendo snocciolare altre specifiche tecniche, ricordiamo presentare il GPS dual-band integrato, così da poter tracciare gli allenamenti direttamente dal polso, con oltre 117 modalità di fitness disponibili, ed il supporto alle più classiche misurazioni: monitoraggio SpO2 e battito cardiaco, sonno, passi, distanza percorsa, calorie bruciate, stress e similari. E’ presente il chip NFC che facilita sicuramente il pagamento mobile, oltre all’accoppiamento di accessori di vario genere.