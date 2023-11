Se state cercando un Mini PC con caratteristiche che non hanno nulla da invidiare ad un vero e proprio PC fisso, oggi è il vostro giorno fortunato.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo ACEMAGIC Mini PC ad un prezzo più che interessante. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

ACEMAGIC Mini PC in offerta su Amazon

I mini PC possono essere utilizzati per allestire un media center, per configurare un server di vario genere – sempre connesso alla rete Internet -, o più semplicemente come un normale PC desktop utile per navigare in Rete, sfruttare i vari servizi online, elaborare documenti, creare presentazioni e così via.

Il Mini PC ACEMAGIC è dotato di Intel Alder Lake Ν95 di 12a generazione (1,7-3,4 GHz, 4 core, 4 thread, 6 MB di cache L3) con processo litografico a 7 nm. Rispetto all’Alder Lake N100 e al Celeron N5105, offre prestazioni più potenti. Supporta la riproduzione di video in 4K e la navigazione web, oppure può essere collegato a un proiettore come home theatre per godere di un’ampia gamma di intrattenimenti.

Sistema di archiviazione integrato da 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di M.2 2280 SSD , Inoltre, è presente uno slot per HDD da 2,5 pollici nella parte inferiore dell’HDD principale, che consente di aggiungere un altro HDD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB, rendendo più facile passare avanti e indietro tra più applicazioni. Seguendo questo link lo potrete acquistare al prezzo di 199 euro grazie ad un coupon di 90 euro.