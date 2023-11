WhatsApp per Mac è finalmente giunta sull’App Store, rendendo la sua esperienza utente ancora più fluida ed efficiente per gli utenti Apple. Questa nuova versione rappresenta un importante passo avanti per l’azienda, poiché ora gli utenti possono scaricare l’app direttamente dalla piattaforma di distribuzione ufficiale di Apple, senza dover visitare il sito Web di WhatsApp.

La nuova versione completamente offre delle analogie con il classico uso su smartphone, come chiamate o videochiamate. Questa nuova strategia ha il compito di evitare passaggi inutili e ottimizzare i tempi degli utenti. Il recente aggiornamento dona una maggiore personalizzazione delle impostazioni e una migliore user experience. Gli utenti possono scegliere il tema preferito per la loro interfaccia e personalizzare la disposizione dei pulsanti. Inoltre, è stata migliorata la velocità di caricamento delle conversazioni e la stabilità dell’applicazione, per garantire una maggiore affidabilità e privacy. Whatsapp su Mac: come ottenere l’app

È comunque importante ricordare che anche in questo caso, l’app richiede l’uso del numero telefonico per funzionare. Questo significa che al omento dell’attivazione l’utente dovrà avere lo smartphone a portata di mano per accedervi. Il vantaggio di questa nuova versione è che migliora anche le prestazioni e diminuisce al contempo il consumo energetico in confronto all’aggiornamento precedente.