Lenovo ThinkPad X1 Fold è disponibile in Italia: ecco il PC pieghevole

Lenovo ThinkPad X1 Fold è un dispositivo che ha fatto parlare di sé sin dal primo momento, ed oggi è finalmente acquistabile sul territorio italiano, con un prezzo allineato con la tecnologia effettivamente utilizzata ed integrata al suo interno, dato l’essere un laptop con display da 16,3 pollici di diagonale completamente pieghevole.

In seguito alla presentazione avvenuta nel settembre dello scorso anno, il terminale ha subito tantissimi test e prove da parte della community, con migliorie apportate dalla stessa azienda, nel tentativo di renderlo il più vicino possibile alle richieste degli utenti finali. Sono stati apportati cambiamenti sia nell’audio che nel video, ma anche per quanto riguarda le diverse modalità di uso o il TrackPoint. La Computer Vision è divenuta più efficace con il controller di rilevamento visivo, che risulta essere assistito dall’IA di Intel, permettendo a tutti gli effetti di rilevare in modo costante e continuo la presenza di un essere umano, riuscendo a bloccare il sistema ed andare in standby, nel momento in cui questi si dovesse allontanare.

Lenovo ThinkPad X1 Fold – alcune specifiche e prezzo

Lenovo ThinkPad X1 Fold ha un display OLED da 16,3 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 2560 x 2024 pixel, accoppiato con SSD fino a 1TB e fino a 32GB di RAM LPDDR5, con sotto il cofano chiaramente il processore Intel Core di ultima generazione. Il sistema operativo è Windows 11, con connettività WiFi 6E ed eventualmente il 5G.

Il suo prezzo di vendita, per l’acquisto effettuato sul sito ufficiale di Lenovo, parte da 4809 euro (più che giustificato per la presenza del display flessibile).