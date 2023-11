L’intelligenza artificiale può davvero migliorare la vita quotidiana di tutti gli utenti, Samsung Galaxy ha sin da subito contribuito a rendere più democratico l’accesso ad internet, ed allo stesso tempo ha trasformato le fotocamere da sensori fotografici in un vero e proprio strumento di comunicazione, divenuto oggi praticamente indispensabile. Ora gli occhi di tutti sono puntati su ciò che può fare l’intelligenza artificiale, ma il meglio deve ancora venire.

Solo Galaxy è in grado di sfruttare al meglio il grandissimo potenziale dell’IA, infatti i dispositivi Samsung integrano Galaxy AI, una intelligenza universale inedita per uno smartphone, utilizzabile negli ambiti e nei campi più disparati: la produttività, la creatività o la comunicazione, con tantissimi ambiti attualmente in sviluppo.

Galaxy AI offre una esperienza completa all’utente finale, con AI presente sia sul dispositivo che nel cloud, sviluppata con le collaborazioni strette con le principali aziende del settore che sono mosse dalla medesima visione di Samsung. Un cambiamento epocale di cui l’azienda sudcoreana ha oggi voluto dare un brevissimo assaggio.

Samsung Galaxy AI, un assaggio di ciò che ci aspetta

Una delle funzioni che verranno introdotte sarà AI Live Translate Call, permetterà agli utenti di tradurre in tempo reale una conversazione, sia audio che testo, rendendo la stessa chiamata tanto semplice quanto attivare i sottotitoli nello streaming video di una lingua differente.

Entro l’inizio del 2024, Galaxy AI accorcerà le distanze nei confronti delle attuali barriere linguistiche, migliorando la comunicazioni tra tessuti sociali differenti ed anche persone provenienti da paesi siti agli antipodi gli uni dagli altri. Questo è solamente un assaggio del mondo che verrà.