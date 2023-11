CoopVoce propone online una serie di offerte per la telefonia mobile davvero molto vantaggiose. Le promozioni in questione fanno parte della gamma Evo ed offrono a tutti i nuovi utenti opportunità super convenienti. Per poter attivare una delle promozioni offerte basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico virtuale e recarsi nell’apposita sezione dedicata.

L’operatore low-cost non applica alcun tipo di rimodulazione; quindi, il prezzo è fisso “per sempre”. Inoltre, non sono previsti vincoli o costi nascosti di alcun tipo.

CoopVoce e le sue promozioni EVO

Il pacchetto Evo offre ai nuovi utenti offerte super vantaggiose e competitive sul mercato. Vediamo insieme quali sono le offerte della gamma Evo:

Evo Essential: minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e 3 GB per il traffico Internet in 4G, a 4,90 euro al mese;

minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e 3 GB per il traffico Internet in 4G, a 4,90 euro al mese; Evo 200: minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 200 GB per il traffico Internet in 4G, a 7,90 euro al mese (prezzo scontato solo per un breve lasso di tempo);

minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 200 GB per il traffico Internet in 4G, a 7,90 euro al mese (prezzo scontato solo per un breve lasso di tempo); Evo 50: minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 50 GB per il traffico Internet in 4G a 7,90 euro al mese.

Per tutte le promozioni è previsto il costo di attivazione di 10 euro e il pagamento del primo mese anticipato dell’offerta selezionata. Inoltre, è possibile anche acquistare una nuova eSIM senza costi aggiuntivi. I già clienti CoopVoce, invece, possono richiedere la sostituzione con una SIM fisica a 5 euro.

Con CoopVoce è possibile navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload approfittano della rete TIM con una copertura superiore al 99,8% su tutto il territorio italiano. Inoltre, è prevista anche l’integrazione della telefonia VoLTE. Questa particolare funzione permette di chiamare approfittando della propria rete anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente diverse app senza per questo rinunciare ad audio di altissima qualità.

Un’altra caratteristica particolare di questo operatore riguarda la possibilità di convertire i propri punti Coop guadagnati facendo la spesa in ricariche per la propria SIM CoopVoce. L’operatore dimostra particolare attenzione ai suoi nuovi potenziali utenti, garantendo una vasta gamma di scelte, calibrate sulle esigenze degli utenti stessi. Se state pensando di cambiare gestore, CoopVoce potrebbe fare al caso vostro!

Cosa ne pensate? Pronti a cambiare operatore?