Ci sono state alcune preoccupazioni riguardo all’utilizzo dei dispositivi per stalking. Per contrastare questo problema, Apple ha introdotto alcune funzionalità di sicurezza per gli AirTag. Ad esempio, se un un device viene individuato vicino a te per un periodo di tempo prolungato e non è associato al tuo account Apple, il tuo iPhone ti avviserà della sua presenza. Inoltre, se possiedi un iPhone con iOS 15 o successivo, puoi utilizzare la funzione “Elementi sconosciuti” per individuare eventuali AirTag che non ti appartengono e disattivarli.