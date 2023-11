CoopVoce, REGALO enorme con la EVO 200 che costa pochissimo

Tutte le offerte che vantano tanti contenuti al loro interno probabilmente appartengono a gestori virtuali. Sono infatti proprio loro i punti cardine del mondo della telefonia, siccome vantano all’interno delle proprie offerte mobili i migliori contenuti tra minuti, messaggi e giga per navigare sul web. CoopVoce è un’azienda che non ha nulla da invidiare alle altre e lo si nota con le sue migliori promo mobili.

Attualmente l’obiettivo è quello di continuare a vendere la nuova EVO 200, soluzione che il prossimo 8 novembre terminerà ufficialmente. Se vi state chiedendo cosa c’è al suo interno, la risposta è presto data: tutto quello che desiderate.

CoopVoce, la promo migliore del momento risponde al nome di EVO 200: ecco i dettagli

L’offerta del provider di Coop permette agli utenti di avere ogni mese minuti illimitati verso qualsiasi numerazione, 1000 messaggi verso chiunque e infine un quantitativo di 200 giga per la navigazione web usando il 4G di TIM.

Il prezzo mensile, che peraltro resta sempre uguale, sarà di 7,90 € per sempre. Ovviamente, per tutti coloro che riescono a sottoscrivere l’offerta di CoopVoce, non c’è nessun problema l’8 novembre: scadrà solo la possibilità di sottoscrivere l’offerta, mentre il prezzo sarà sempre uguale per tutti coloro che l’hanno già scelta. Al suo interno troverete tutti i servizi inclusi, a partire da quelli più scontati fino ad alcune soluzioni che nessun altro provider garantisce.

Non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale per notare tutti i dettagli e sottoscrivere quella che probabilmente è la migliore soluzione di novembre. Non perdete altro tempo!