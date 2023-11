Se state cercando da tempo un robot aspirapolvere che possa aiutarvi con le faccende domestiche, ma non ne avete ancora trovato uno ad un prezzo conveniente, questo è il vostro giorno fortunato.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo Severin Chill R8 7025 a soli 80 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Robot aspirapolvere ad un prezzo top su Amazon

Il robot pulisci pavimenti è adatto a superfici dure, moquette e tappeti a pelo corto fino a 3 mm, garantendo una pulizia ottimale in tutti gli ambienti. Dispone di uno spessore di soli 7 cm grazie al quale riesce a lavorare in spazi angusti e passare sotto mobili e divani.

Ha anche un programma di pulizia a 3 fasi e include una spazzola pulente, un filtro di ricambio e una coppia di spazzole circolari molto lunghe. RB 7025 è un robot aspirapolvere per grandi superfici silenzioso e ad ampia portata di pulizia in grado di coprire un’area di 100 m² nei 90 minuti di autonomia.

L’aspirapolvere per moquette e pavimenti è dotato di sensori a tecnologia avanzata per il riconoscimento di scale e ostacoli, nonché di una protezione gommata per i mobili. Pensate che attualmente la piattaforma lo sta scontando del 43%, a soli 84.89 euro invece di 149.90 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.