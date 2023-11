L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile mette a disposizione di tutti i nuovi clienti una promozione davvero sensazionale. Chiamate, SMS e Giga ad un prezzo davvero vantaggioso. E non solo. L’offerta comprende tantissimi extra che ti faranno fare davvero scacco matto.

Kena, gestore low-cost di TIM, propone una delle offerte più vantaggiose attualmente sul mercato per tutti coloro che intendono cambiare gestore con o senza portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme quali sono le principali caratteristiche di questa offerta.

La super promozione di Kena Mobile

L’offerta non prevede vincoli contrattuali e prevede alcuni costi iniziali completamente azzerati. Tra questi troviamo il primo mese di promo che è gratuito per tutti coloro che decidono di attivare ora la promozione di Kena Mobile.

Lo scopo dell’operatore è quello di attirare a sé nuovi clienti e con un pacchetto così ricco ci sta riuscendo alla perfezione. Infatti, la tariffa include: minuti per chiamate illimitate verso tutti i numeri italiani sia fissi che mobili, 200 SMS verso tutti i gestori nazionali e 130 GB di traffico internet sulla rete 4G di TIM con 60 Mbps in download e 30 in upload. Inoltre, compreso nel prezzo troviamo il servizio VoLTE e 7 GB di internet da sfruttare ogni mese in roaming in tutti i paesi dell’Unione Europea. E non è tutto. Ogni mese gli utenti avranno gratuitamente 100 GB extra per sei mesi. Inoltre, con l’opzione Ricarica Automatica si potranno avere, sempre gratuitamente ulteriori 50 GB. A completare il tutto ci sono attivazione, spese di spedizione della SIM ed il primo mese di offerta completamente gratis.

La tariffa si può attivare online, sul sito web ufficiale dell’operatore, attivando un nuovo numero telefonico o richiedendo la portabilità del proprio da uno dei seguenti operatori: Poste Mobile, Fastweb Mobile, Italia Power, Telmekom. Professional Link, Tiscali. Elimobile, Green, CoopVoce, 2appy, Daily Telecom, Noitel, Nova, Wings Mobile, China MobileDigi Mobile, Feder MobileIntermatica. NTMobile, Plintron, Engan Mobile, NetValueNextus, Lycamobile, Rabona Mobile, Optima, Spusu Italia, 1 Mobile, Iliad, Ovunque, Withu e Welcome Italia.

Se siete interessati e avete intenzione di cambiare gestore sicuramente l’offerta potrebbe fare al caso vostro se cercate un pacchetto ricco ad un prezzo basso. Che ne dite? La promozione Kena Mobile ha convinto anche voi?