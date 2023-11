Il produttore tech OnePlus è al lavoro sulla realizzazione del prossimo smartphone top di gamma OnePlus Ace 3. Quest’ultimo è ancora in fase di test e, nel corso delle ultime ore, è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench con a bordo un potente processore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Ace 3, il nuovo top di gamma passa da Geekbench con un potente soc

Nel corso delle ultime ore il prossimo top di gamma OnePlus Ace 3 è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, da questi benchmark è emerso che a bordo ci sarà un potente processore. Nello specifico, sembra che troveremo il potente soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3.

Lo smartphone, che al momento è noto con il numero di modello PJD110, sembra che potrà poi contare su tagli di memoria comprendenti almeno 16 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda i punteggi, in single core lo smartphone ha totalizzato 1723 punti in single core e 5164 punti in multi core. Il software installato a bordo sembra che sarà invece Android 13.

In queste ultime settimane sono però emersi altri rumors interessanti. Nello specifico, sappiamo che OnePlus Ace 3 avrà sul fronte un display LTPO con tecnologia OLED con una diagonale da 6.74 pollici con una risoluzione pari a 1240 x 2772 pixel. La frequenza di aggiornamento sarà molto elevato così come anche la luminosità di picco, che raggiungerà addirittura i 2600 nits. La batteria avrà poi una capienza di 5500 mah e potrà contare sulla ricarica rapida da 100W.