Unieuro riporta in cielo le offerte mettendo sul piatto agli utenti tantissime occasioni che permettono di risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo il cliente può pensare di mettere le mani su prodotti di alto livello, anche dal divano di casa.

Avete capito bene, uno dei più grandi pregi della campagna promozionale corrente è proprio la piena disponibilità in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale, così da poter essere sicuri di acquistare con consegna a domicilio senza costi aggiuntivi, per quanto riguarda la spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro da capogiro con questi sconti speciali

Gli sconti attivati dall’azienda, e disponibili fino al 12 novembre, sono davvero moltissimi ed altrettanto vari tra di loro, permettendo ad esempio di mettere le mani su un Samsung Galaxy Watch4, nella variante da 40 millimetri di diametro, con un prezzo finale di 139 euro, oppure il quotatissimo Apple AirTag, accessorio Apple che permette di verificare costantemente la posizione del proprio oggetto, pagandolo solamente 105 euro (nella confezione da 4).

Molto interessante è invece lo sconto applicato sul televisore HiSense 40A4K, infatti oggi costa solo 222 euro, oppure sul modello di Samsung, con display da 50 pollici, che oggi viene proposto ad un prezzo finale di soli 449 euro. Chiudono il cerchio l’aspirapolvere a cilindro di Miele a 189 euro, oppure il fornetto Ariete Bon Cuisine 450, il cui prezzo finale è di 107 euro. Tutti questi ottimi sconti sono visibili direttamente al seguente link.