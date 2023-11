Ci sono novità molto importanti che riguardano il futuro del canone RAI in prospettiva futura. Con il varo della Legge di Bilancio, ora in discussione in Parlamento, il Governo doveva decidere il destino di questo tributo, tenendo presenti anche le richieste dell’Unione Europea che da tempo chiedeva una rimodulazione della tassa per la tv pubblica.

Canone RAI, il nuovo costo del tributo

La decisione del Governo con la Legge finanziaria è stata quella di un abbassamento del costo del canone a 70 euro nel 2024, contro i 90 euro degli anni passati. I cittadini, anche in futuro, potranno pagare il tributo in unica soluzione o anche in rate mensili dal valore di 7 euro ciascuna.

L’Esecutivo ha scelto la via della riduzione del canone, anche per andare incontro alle richieste dell’Unione Europea, che nelle precedenti settimane, ha sottolineato per tutti i Paesi membri la necessaria trasparenza per le componenti extra delle bollette legate all’energia domestica.

Questa decisione del Governo ovviamente comporterà delle conseguenze. Tenuto conto che il canone l’anno scorso ha fruttato ben 1,85 miliardi nelle casse televisione pubblica, dovrà essere ora lo stesso Esecutivo a garantire un extra gettito alla RAI per non causare un buco di bilancio. Lo stanziamento dei fondi pubblici extra dovrebbe essere ufficiale entro la fine dell’anno.

La soluzione dello sconto sul canone cancella, almeno per ora, l’altra ipotesi che era circolata relativamente al destino del tributo, ossia lo spostamento del tributo dalle bollette per l’energia elettrica alle ricaricabili per la telefonia mobile. Ciò avrebbe portato ad ulteriore ribasso del costo del canone, al netto di un grande aumento della platea di contribuenti.