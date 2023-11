Le app consentono agli smartphone di poter ampliare le proprie funzionalità, come giochi, editor di testi, filtri per le fotografie e moltissime altre. Insomma ne esistono davvero tante e di tutti i tipi ed, ogni giorno, la lista continua ad aumentare.

Tuttavia, è assolutamente importante prestare particolare attenzione a ciò che si decide di installare sui propri dispositivi.

In quanto, alcune di queste, possono nascondere all’interno dei loro codici dei malware, che senza che all’insaputa dell’utente riesce ad introdursi all’interno dei suoi device e copiare tutti i dati in essi contenuti. Ci riferiamo in modo particolare ai dati più “sensibili”, come password, codici di accesso, e mail e tutto quanto occorre per introdursi all’interno dei vostri conti bancari.

Le app che mettono in pericolo la vostra sicurezza online

A tal proposito, proprio negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno segnalato ben 12 app malware presenti su Google Play Store. Esse sono:

Super Skibydi Killer

Agent Shooter

Rainbow Stretch

Rubber Punch 3D

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy’s Frontier

Enchanted Elixir

Love Emoji Messenger

Beauty Wallpaper HD

Google ha già provveduto ad eliminare queste app dal proprio Store Online, esse sono state tutte sviluppate da Freezing Game Studio. I malware che sono stati trovati al loro interno sono: FakeApp, Joker e HiddenAds, utilizzati per spiare il comportamento degli utenti e tempestarli di pubblicità invasiva.

In alcuni casi, le app sono persino riuscite ad abbonare gli utenti a servizi a pagamento, ovviamente il tutto senza alcun consenso da parte loro.

Seppur Google Play Protect, garantisca un servizio di monitorizzazione ed eliminazione di all pericolose per la privacy degli utenti, è comunque consigliabile fare anche delle verifiche personali.

Quando installate un’app assicuratevi che provenga da fonti ufficiali, ispezionate attentamente tutte le recensioni e il numero complessivo di download.