Purtroppo ogni giorno si insidiano e si nascondono senza sosta numerose minacce in diverse applicazioni presenti sui nostri smartphone, soprattutto su Google Play Store. Doctor Web, in particolare, ha da poco riportati i dati relativi al mese di settembre 2023, rivelando numerose app in aumento contenenti malware e trojan. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Aumentano le app che celano trojan e malware su Google Play Store

Le minacce informatiche sono sempre in agguato e molto spesso si nascondono nelle applicazioni presenti su Google Play Store. Come già detto in apertura, in queste ore il team di Doctor Web ha riportato i risultati relativi al mese di settembre 2023 e questi non sono proprio incoraggianti.

Stando a quanto riportato sul portale, infatti, le minacce presenti su Google Play Store stanno continuando ad aumentare. In particolare, sono state individuate altre 12 applicazioni che celano al loro interno diverse minacce informatiche. Tra le minacce più pericolose, sono stati segnalati i trojan Hidden Adds, Joker e Fake App. Vediamo qui di seguito le app che contengono al loro interno questi trojan.

• Agent Shooter

• Rainbow Stretch

• Rubber Punch 3D

• Super Skibydi Killer

• GazEndow Economic

• MoneyMentor

• Financial Fusion

• Financial Vault

• Eternal Maze

• Jungle Jewels

• Fire Fruits

• Stellar Secrets

• Cowboy’s Frontier

• Enchanted Elixir

• Beauty Wallpaper HD

• Love Emoji Messenger

Google è stato comunque prontamente avvertito dal team di Doctor Web e molte di queste app sono già state eliminate dal Google Play Store. Bisogna quindi continuare a prestare la massima attenzione alle app che decidiamo di scaricare sul proprio smartphone.