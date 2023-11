Come vi abbiamo già raccontato in precedenza l’operatore virtuale Rabona Mobile da aprile 2023 ha avuto dei disservizi causati da dissapori avuti con la rete su cui si appoggia, Vodafone.

Questo contenzioso nasce a causa delle richieste dell’operatore virtuale per migliorare alcune condizioni tecniche per i propri clienti, alla quale sarebbero seguite delle forti limitazioni imposte da Vodafone.

Le limitazioni, che diventano via via più gravi e restrittive con il passare del tempo, hanno provocato non pochi problemi ai clienti di Rabona Mobile che si sono visti privati, da un giorno all’altro, prima della possibilità di inviare SMS, successivamente di navigare su internet e infine perfino di effettuare delle chiamate.

Tutti questi dissapori hanno spinto Rabona a chiedere l’aiuto della giustizia, con un ricorso in Tribunale che l’operatore virtuale ha vinto.

Rabona Mobile chiuderà a causa dei disservizi?

Molti sono però gli utenti che continuano a chiedersi se Rabona Mobile chiuderà a causa di questi disservizi e dei dissapori con Vodafone.

Vogliamo rassicurare gli utenti che dopo aver vinto il ricorso in Tribunale tutti i servizi di Rabona come l’invio di SMS, la navigazione su internet e la possibilità di chiamare altri numeri sono tornati attivi e l’operatore è tornato a funzionare correttamente. Del futuro però non vi è certezza e non si può conoscere con sicurezza come andrà a finire questa storia.

Ecco perché i clienti di Rabona Mobile hanno alcune opzioni da adottare in questi tempi come decidere di rimanere con l’operatore, affiancare la propria SIM a quella di un altro gestore telefonico oppure decidere di cambiare completamente operatore.