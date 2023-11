La Postepay nel corso di questi anni si è accreditata come la carta di credito ricaricabile più apprezzata dagli italiani. Gli utenti hanno scelto tale strumento di Poste Italiane per la sua comodità, ma anche per le garanzie di sicurezza messe a disposizione del pubblico. Al netto dei grandi passi in avanti fatti da Poste per tutelare la sicurezza degli utenti, le truffe per i possessori di Postepay continuano ad essere numerose e sono legate principalmente ai tentativi di phishing.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

I cybercriminali si affidano infatti ad un metodo divenuto più che collaudato. Attraverso una serie di messaggi fasulli, condivisi tramite SMS o mail, gli hacker propongono ai lettori eventuali accrediti dal valore anche superiore a 1000 euro sulla propria carta Postepay.

Gli utenti, incuriositi dal messaggi e spinti anche dalla possibilità di ricevere un lauto accredito sulla propria carta, tengono quindi a proseguire la lettura del messaggio e soprattutto a cliccare su un link in allegato a tale comunicazione. Cliccando sul link però ci si espone alla vera trappola. Indirizzati su un portale, la cui veste grafica ricorda da vicino quella ufficiale di Poste Italiane, i lettori vengono invitati ad inserire le loro credenziali home banking.

Inserendo questi dati, gli utenti andranno a comunicare agli hacker le informazioni sensibili per l’accesso al proprio conto Postepay. Di conseguenza, il rischio legato alla perdita tutti i risparmi sulla carta, come testimoniato anche da numerose denunce e casi analoghi nel recente passato, sarebbe elevato.