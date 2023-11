OnePlus 11 5G è lo smartphone dei desideri, un prodotto di qualità indubbia che è stato in grado di convincere un numero incredibile di utenti all’acquisto, o comunque a desiderarlo a tal punto da attendere la promozione corretta per l’ordine vero e proprio.

Il suo punto di forza è senza dubbio il comparto fotografico, caratterizzato dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico integrato realizzato in collaborazione con Hasselblad, seguito a ruota da un sensore grandangolare da 48 megapixel ed uno per ritratti da 32 megapixel. Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, capace di raggiungere prestazioni ai limiti della perfezione, riducendo al massimo la richiesta energetica alla batteria da 5000mAh, con ricarica Supervooc da 100W (passa da 0 a 100% in soli 25 minuti).

OnePlus 11, è uno smartphone quasi perfetto

E’ indubbio che cotanta qualità richieda un esborso di denaro particolarmente elevato, infatti gli utenti oggi devono versare un listino di 919 euro per il suo acquisto, ridotto nel periodo grazie alla promozione lanciata da Amazon, che permette così di averlo a soli 793,64 euro, approfittando della riduzione del 14% applicata in automatico.

Per comprendere appieno la portata di un prodotto davvero unico, è giusto conoscere anche il display, un componente da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED Super Fluid 2K con refresh rate a 120Hz con tecnologia LPTO, ciò permette di diminuire al frequenza di aggiornamento fino a 1Hz, variandola in relazione all’output mostrato a schermo.

Il sistema operativo, infine, è Android 13 con personalizzazione grafica OxygenOS 13, oltre che la piena compatibilità con la connettività a 5G. Il prodotto viene commercializzato no brand con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto.