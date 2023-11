Xiaomi ha presentato la nuova famiglia di flagship appena qualche giorno fa. La serie Xiaomi 14 è composta da due device, la versione base e quella Pro a cui si è aggiunta una particolare versione molto speciale.

Si tratta di Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, una versione molto particolare in quanto caratterizzata da una scocca realizzata in titanio. Il prezzo di vendita in Cina si aggira sui circa 900 euro e la curiosità da parte dei consumatori è tanta.

Infatti, i pezzi disponibili al lancio sono quasi esauriti e questo ha comportato un aumento dei prezzi sul mercato secondario. Vista l’elevata richiesta, è intervenuto direttamente Lei Jun, CEO di Xiaomi, a rassicurare gli appassionati.

Il nuovo Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition è un vero e proprio gioiello che sta andando a ruba, la richiesta è eccezionalmente alta

L’Amministratore Delegato ha riconosciuto l’altissima domanda verso Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition e ha assicurato che il brand sta facendo di tutto per accontentare gli utenti. Per questo, la produzione verrà aumentata per produrre nuovi terminali.

Tuttavia, Lei Jun chiede pazienza agli utenti. Infatti, la produzione è limitata proprio dall’uso del titanio per la scocca. Questo materiale è complicato da lavorare e questo rallenta la fase produttiva. Considerando che quello utilizzato dall’azienda è titanio puro al 99% di grado aerospaziale, sono presenti standard qualitativi sono estremamente alti.

Xiaomi ricorda che Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition non è una edizione limitata, quindi sarà disponibile per l’acquisto anche in futuro. Ne consegue che gli utenti non dovrebbero ricorrere al mercato secondario a prezzi maggiorati per acquistare lo smartphone.

Il consiglio da parte del produttore è quello di aspettare un nuovo lotto produttivo considerando che il tasso di produzione migliorerà nel corso delle prossime settimane. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.