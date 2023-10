Il lancio della famiglia Xiaomi 14 era stato preannunciato dalle indiscrezioni e alla fine è arrivato ufficialmente. Il produttore cinese ha svelato i due nuovi flagship proprio in queste ore, confermando molte delle specifiche tecniche trapelate con le anticipazioni.

I due nuovi device che compongono la serie sono Xiaomi 14 e 14 Pro. Tuttavia, in occasione della presentazione ufficiale, è arrivata anche un’edizione speciale per la variante Pro. Si tratta della Titanium Special Edition che presenta una cornice realizzata in lega di titanio ed è associata ad una colorazione unica e particolare.

Stando a quanto dichiarato dal brand, il titanio utilizzato per la scocca dello smartphone è di grado aerospaziale al 99%. Questo conferisce una resistenza e una leggerezza senza precedenti per la serie.

Xiaomi 14 Pro vanta la sua prima edizione speciale, si tratta della Titanium Special Edition realizzata in titanio aerospaziale

Xiaomi, inoltre, ha utilizzato il vetro Dragon Crystal per proteggere la parte frontale e posteriore. È una feature esclusiva per questa versione, assente anche su Xiaomi 14 Pro base che, invece, può vantare un classico vetro protettivo.

L’unica colorazione disponibile è quella in grigio titanio con una nota arancione per lo strato inferiore della fotocamera. Anche il taglio di memoria è unico, con la configurazione che prevede 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Escludendo queste modifiche, la scheda tecnica resta invariata rispetto alla versione base di Xiaomi 14 Pro. Il prezzo di lancio in Cina è di circa 890 euro al cambio, una cifra leggermente più alta rispetto alla versione base con lo stesso quantitativo di memoria. Purtroppo, non sappiamo se la variante Titanium Special Edition verrà commercializzata anche al di fuori della Cina.