VeryMobile è la soluzione low cost di WindTre, uno dei principali leader del settore delle telecomunicazioni, insieme a Tim e Vodafone.

Il gestore Very nasce ufficialmente nel 2020 e, ad oggi, conta più di 2.7 milioni di clienti. In quanto garantisce promozioni per la rete mobile con servizi di qualità e prezzi più che convenienti.

Attiva la promo, che vi presenteremo di seguito, direttamente online, ottieni l’attivazione e la Spedizione della tua SIM gratuitamente e direttamente a casa tua.

Ma vediamo meglio tutti i dettagli e i servizi inclusi della seguente offerta !

VeryMobile: Tutti i dettagli della promo

L’offerta VeryMobile in questione, è valida per tutti i nuovi numeri. Essa al prezzo di 9.99 euro al mese, comprende:

Minuti e chiamate illimitate . Senza scatto alla risposta e per tutti i recapiti telefonici nazionali fissi e mobili;

Sms senza limiti, verso tutti;

, verso tutti; 270 GB di Internet, con il 99.7% di copertura di rete sul territorio italiano;

di Internet, con il di copertura di rete sul territorio italiano; Fino a 30 Mbps di velocità in download ed upload, per la migliore esperienza di navigazione;

di velocità in download ed upload, per la migliore esperienza di navigazione; 9.1 GB di Internet, con minuti ed sms inclusi, senza costi aggiuntivi anche verso tutti i Paesi dell’Unione Europea;

9.1 GB di Internet, con minuti ed sms inclusi, senza costi aggiuntivi anche verso tutti i Paesi dell'Unione Europea;

Rinnovo automatico dell’offerta lo stesso giorno di ogni mese;

Servizi inclusi: "Ti ho cercato", "Ring Me";
Rinnovo automatico dell'offerta lo stesso giorno di ogni mese;
Sblocco manuale per le chiamate internazionali;

Servizio hotspot , grazie a cui potrai condividere i giga con i tuoi amici;

, grazie a cui potrai condividere i giga con i tuoi amici; Assistenza continua al numero 1929 e app Very dedicata, per avere tutte le informazioni circa la tua offerta e tutte le altre promozioni dell’operatore telefonico. Ognuna delle quali è possibile attivare direttamente dall’app stessa;

Alcun vincolo contrattuale, recedi dall'offerta quando vuoi e senza costi.

Consulta il sito web ufficiale per poter attivare la promo e per tutti gli altri dettagli.