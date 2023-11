Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, ha finalmente svelato in veste ufficiale per il mercato globale un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Si tratta del nuovo Poco C65, del quale avevamo già avuto qualche spoiler nel corso delle scorse settimane. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche tecniche.

Poco annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo budget phone Poco C65

Poco C65 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa presentato in queste ore sul mercato globale dal sotto brand di Xiaomi. Di quest’ultimo, come già detto in apertura, ne avevamo avuto qualche spoiler nei giorni scorsi grazie ad alcuni rumors e leaks. Sembra che si tratti di una versione re-branded del prossimo Redmi 13C, che sarà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

Nello specifico, il nuovo smartphone a marchio Poco presenta sul fronte un ampio display da 6.79 pollici di diagonale con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con una luminosità di picco pari a 600 nits. In alto è presente un notch a goccia dove è collocata una fotocamera per i selfie da 8 MP.

Sul posteriore lo smartphone presenta invece due sensori fotografici rispettivamente da 50 e 2 MP. Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone può contare sul soc MediaTek Helio G85 e sono presenti a supporto 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 5000 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 18W. A chiudere la scheda tecnica, troviamo il jack audio da 3.5 mm e il chip NFC per i pagamenti contactless.

Per il momento l’azienda non ha rivelato ancora la disponibilità ed il prezzo di vendita del nuovo Poco C65.