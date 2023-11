Il mondo della telefonia e del digitale è in costante evoluzione e negli ultimi anni ha compiuto grandi passi in avanti. I continui aggiornamenti e i progressi degli strumenti come PC, tablet e smartphone ne sono una prova. In particolare, i cellulari sono diventati un oggetto imprescindibile per la maggior parte delle persone.

Oggi questi piccoli dispositivi sono diventati veri e propri assistenti personali. Grazie alle applicazioni disponibili sui nostri dispositivi, possiamo gestire la nostra vita quotidiana in modo sempre più efficiente. Anche se ci sono tanti vantaggi nell’uso degli smartphone, la funzione principale per il quale sono stati creati restano sempre le chiamate. Queste ultime però possono divenire una tortura se ricevute con insistenza da sconosciuti. Cosa fare in questo caso? Esistono metodi o trucchi per evitarle? La risposta è sì! Vediamo dunque come eliminarle in maniera definitiva.

Stop alle chiamate indesiderate: cosa fare

Capita spesso di ricevere telefonate indesiderate da numeri che non abbiamo salvato in rubrica, soprattutto durante la giornata. Queste chiamate possono provenire da aziende di telemarketing, da sondaggi on line che cercano di venderci qualcosa, ma anche da gestori di rete. Il problema è che queste chiamate possono diventare fastidiose e se non vogliamo rispondere rischiamo di essere contattati da un altro numero.

Per evitare questo tipo di chiamate, ci sono alcune cose che possiamo fare. In primo luogo, possiamo iscriverci al Registro delle Opposizioni, che ci permette di bloccare le chiamate pubblicitarie. Grazie a questa iniziativa, i cittadini possono richiedere l’eliminazione del proprio numero di telefono da elenchi che vengono utilizzati per finalità commerciali. La cancellazione è effettuabile contattando il numero verde 800 957 766 oppure il 06 42 98 64 11 dal proprio cellulare. In alternativa si può compilare il form sul sito apposito e inoltrare la domanda. Una volta che questa sarà presa in carico e poi evasa, il numero di telefonate indesiderate diminuirà notevolmente.