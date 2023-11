L’operatore propone soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze di ogni singolo cliente, che può scegliere così tra diverse opzioni di abbonamento . Grazie alla sua lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni è sta in grado di guadagnare la fiducia di migliaia di clienti. Uno dei motivi è sicuramente la sua reputazione di servizio affidabile e conveniente .

Protezione totale con la promozione Fastweb Casa Plus

NeXXt è un dispositivo che va oltre la funzione di un semplice modem. Grazie alla tecnologia di ultima generazione , ti garantisce una copertura stabile in ogni angolo della tua casa. Inoltre, il suo design innovativo gli consente di integrarsi perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento. Il modem possiede anche la capacità di donarti una maggiore protezione da malware, phishing e adware, garantendoti una navigazione sicura e privata. Potrai quindi navigare in tranquillità e senza preoccupazioni, sapendo di avere un sistema altamente sicuro.

Desideri una connessione ad alta velocità e un’ assistenza completa per la casa e gli animali domestici? Fastweb Casa Plus con fibra ultraveloce è l’offerta perfetta per te. Questa promozione include un modernissimo Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 avente l’assistente virtuale Alexa integrata .

Fastweb Casa Plus comprende anche le assicurazioni Assistenza Casa e Assistenza Pet di Quixa per proteggere non solo la tua dimora, ma anche i tuoi cuccioli. Come cliente avrai anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, un’opzione ideale per ampliare le tue conoscenze digitali. Il prezzo della promozione è di soli 36,95€ al mese, ma se deciderai di attivare anche l’abbonamento Fastweb Mobile Full, la spesa sarà scontata e scenderà a 31,95€ al mese. Attivala e riceverai subito tutto quello che ti abbiamo descritto.