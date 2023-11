Il campanello senza fili, o meglio definito wireless, può essere acquistato ad un prezzo assolutamente conveniente su Amazon, in questo modo l’utente si ritrova ad avere tra le mani un dispositivo smart spendendo anche solo 11,39 euro, con un risparmio inedito ed esclusivo.

Avvicinandosi al suddetto prodotto si deve avere la giusta cognizione di causa nel capire che non sarà possibile godere di prestazioni di altissimo livello, a conti fatti è un relativamente semplice campanello senza fili da esterno, completamente impermeabile (quindi resistente agli agenti atmosferici), con operatività fino ad una distanza di 80 metri, ed indicatore LED lampeggiante direttamente sulla superficie.

Campanello senza fili da esterno a 11 euro su Amazon

Il tanto agognato da molti campanello senza fili, può essere acquistato questi giorni su Amazon a soli 11,39 euro, un prezzo davvero irrisorio, quasi surreale, corredato con garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica, e permette così di riuscire a soddisfare pienamente le esigenze del consumatore finale.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, ricordiamo comunque che il prodotto non è controllabile da applicazione, quindi non si collega fisicamente alla rete WiFi di casa. Possono essere impostati 5 livelli di volume ed una tra le 38 suonerie effettivamente disponibili a scelta, in confezione trovano posto le batterie per il funzionamento (funziona giustappunto a pile).

La potenza del suono raggiunge al massimo i 120db, l’autonomia, secondo quanto dichiarato dall’azienda dovrebbe essere di circa 3 mesi, anche se tutto dipende da come il prodotto venga effettivamente utilizzato (supporta 10mila clic, prima del cambio pile), senza dimenticarsi avere certificazione IP44.