A Marzo di quest’anno, l’azienda Polyphony Digital, quella che ha messo nel mercato il videogioco Gran Turismo 7, ha annunciato l’integrazione di un algoritmo di Intelligenza artificiale di nome Sophy come allenamento per i giocatori, quest’ultimo riusciva infatti a guidare fino a quattro auto diverse, su quattro tracciati prestabiliti simulando il comportamento umano, questo fino alla nuova versione, la 2.0 che arrivando con l’update 1.40 per PS5 diventa in grado di guidare più di 340 auto su nove diversi circuiti.

Sostanzialmente come dichiarato dall’azienda, l’IA appena aggiornata mira ad analizzare ogni situazione di corsa e ad elaborare la strategia di comandi e di azione migliore per puntare alla vittoria, esattamente come fare una persona al volante con un team alle spalle.

Capacità ampliate

La nuova versione dell’IA è stata rilasciata con GT7 Spec II e per competere contro di essa basta semplicemente selezionare la voce apposita in Quick Race di Gran Turismo 7.

Per quanto riguarda invece i circuiti supportati ora arriviamo a nove e sono: Laguna Seca, Grand Valley – Highway 1 e Michelin Raceway Road Atlanta, quelli europei di Le Mans, Spa-Francorchamps, Deep Forest Raceway e Red Bull Ring e i due asiatici di Suzuka e Tsukuba.

Attenzione però, IA non vuol dire impossibile da battere e perfezione, anzi, la nuova versione si adatta ad ogni tipologia di giocatore e serve a migliorare le proprie prestazioni, non serve dunque essere giocatori esperti o Leclerc o Hamilton per giocare, nel tempo alzando il livello anche l’IA lo farà fino a ottenere sfide davvero fino all’ultima curva.