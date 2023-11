Riusciremo a resistere ormai senza smartphone? Non potremmo più comunicare, scattare fotografie, utilizzare Internet e avere a portata di click tutto ciò che potrebbe servirci. Sono diventati un’ancora di sicurezza. Gli esperti però consigliano di non farne uso continuo e sconsiderato, altrimenti si intercorre in rischi pericolosi. Tra questi ci sono le radiazioni, il calore e la luce blu capaci di colpire il nostro organismo.

La luce blu in particolare è qualcosa che accomuna qualsiasi cellulare. Probabilmente anche il vostro dispositivo la possiede, ma vi tranquillizziamo dicendovi che questa può essere anche disattivata manualmente. Vediamo però il perché sia così pericolosa e per quale ragione i medici hanno posto attenzione su questa funzione.

Per quale motivo la luce blu degli smartphone è dannosa?

Uno dei grandi problemi legati all’uso dello smartphone, così come a quello di qualsiasi altro dispositivo, è che, inevitabilmente, siamo sempre attaccati ad uno schermo. Questa continua esposizione alle luci prodotte dai display va a inficiare in modo particolare sulla nostra vista. Gli occhi sono incollati agli schermi per ore e ore, e anche se si pensa di essere abituati all’uso dei computer, dei tablet, della tv e di qualsiasi altro device, in realtà non lo si è. Venire a conoscenza di questo fattore in ritardo potrebbe portare conseguenze non più risolvibili.

Ciò che è più dannoso è appunto dato dalla luce blu che gli smartphone emanano. La causa è proprio data da questo colore dai dovremmo proteggerci di più. Un primo modo per porre fine al problema è quello di non usare troppo i dispositivi, prendere delle pause fa molto più che bene. Tuttavia, ci sono persone che sono costrette a visualizzare costantemente display a causa di questioni lavorative. In questo caso esistono altre accortezze che si possono applicare.

Qualsiasi dispositivo ha infatti ormai un’opzione integrata che consente di schermare la luce blu. Solitamente questa si trova nel menu o nelle impostazioni del cellulare. Qui troverete una funzione studiata appositamente per permettere di riposare l’ha vista. Vi accorgerete subito dell’attivazione di tale funzionalità perché lo schermo diventerà un po’ rosa. Questo accadrà perché verrà applicato un filtro rosso che andrà a bloccare in parte gli effetti della luce blu. Un altro suggerimento è quello invece di acquistare degli occhiali da vista appositi con lenti anti-blu. Anche se non avete problemi di gradazione, potrete facilmente trovarli in molti store. Se avete dubbi sull’attivazione di quest’ultima metodologia vi consigliamo di contattare il vostro ottico. Voi l’unica cosa certa è che probabilmente sarete molto meno stanchi a fine giornata.