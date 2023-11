ho.Mobile, noto ed attivissimo operatore virtuale, ha deciso di estendere la proroga per ho.Ambassador. Questa opzione fornisce a tutti gli utenti la possibilità di ottenere fino a 150 euro in buoni Amazon. Per riuscire ad ottenere questo strepitoso vantaggio i già utenti dell’operatore virtuale ho.Mobile devono invitare i propri amici a cambiare operatore e scegliere ho.Mobile. Scopriamo come è possibile partecipare a questa iniziativa dell’operatore virtuale.

Con ho.Mobile vinci buoni Amazon

Tutti i già utenti ho.Mobile potranno partecipare ad ho.Ambassador invitando amici e parenti a cambiare operatore per attivare una promo con ho.Mobile. Ogni utente ha la possibilità di invitare complessivamente fino a 15 amici. Per ogni 5 amici che decideranno e passeranno ad ho.Mobile l’utente che ha effettuato l’invito riceverà un buono di 50 euro da spendere su Amazon. Se tutti i 15 amici che si possono invitare sottoscriveranno un piano tariffario con l’operatore l’utente di base potrà ricevere quindi 150 euro di buoni Amazon.

Per poter partecipare bisogna creare il Referral, ovvero un nickname o anche un hashtag dedicato. Per farlo bisogna recarsi nella sezione “Porta tutti in ho” che si trova sulla app ufficiale dell’operatore o anche sul suo sito ufficiale. Una volta ottenuto nick o hashtag lo si potrà condividere con tutte le persone che si intende invitare per partecipare all’iniziativa ho.Ambassador.

Tutti coloro che decideranno di accettare l’invito, oltre ad attivare la scheda SIM con ho.Mobile dovranno effettuare il primo rinnovo mensile per l’offerta scelta. Solo a questo punto la procedura verrà considerata terminata e chi ha mandato l’invito potrà richiedere sempre nella sezione “Porta tutti in ho” il suo buono regalo da spendere su Amazon. Il voucher verrà inviato agli interessati entro un giorno dalla richiesta tramite SMS o anche email e sarà riscattabile entro il 30 giugno del 2024. Anche gli invitati potranno ricevere un “premio”. Infatti, ogni invitato che accetta l’invito fornitogli da un amico o da un parente riceverà una ricarica omaggio di 5 euro.

Inoltre, con questa particolare iniziativa, tutti i clienti dell’operatore virtuale ho.Mobile possono partecipare ad un’altra iniziativa simile. Questa è “ho. Tanti Amici 2.0” che potrà essere utilizzabile invitando però amici diversi rispetto a quelli già precedentemente invitati.