La scorsa settimana il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Oppo A79. Nel corso delle ultime ore, l’azienda sta però annunciato un altro smartphone mid-range che condivide molte specifiche tecniche, ovvero il nuovo Oppo A2. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

Oppo annuncia il nuovo medio di gamma Oppo A2, ecco le specifiche tecniche

Oppo A2 è il nuovo medio di gamma di casa Oppo ad essere stato annunciato ufficialmente per il mercato cinese. Come già detto in apertura, questo device condivide non poche specifiche tecniche con un altro device dell’azienda annunciato soltanto una settimana fa per il mercato indiano, ovvero Oppo A79.

Anche il nuovo smartphone dell’azienda presenta sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con una risoluzione pari a FullHD+. Questo device è in grado di supportare le reti di quinta generazione. Questo grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 6020.

I tagli di memoria comprendono fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 33W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, sul retro sono presenti un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore da 8 MP. A chiudere la scheda tecnica, troviamo poi la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A2 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 216 euro al cambio attuale.