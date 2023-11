Passa a WindTre da Iliad o MVNO per ricevere Giga illimitati a soli 9,99 euro al mese grazie alle straordinarie offerte WindTre Unlimited attualmente proposte dal gestore. I nuovi clienti possono trasferire il loro numero accedendo al sito ufficiale del gestore o procedendo con l’acquisto della nuova SIM direttamente in uno dei punti vendita abilitati.

Passa a WindTre per ottenere Giga illimitati a un costo super conveniente!

WindTre ha aggiornato di recente il suo listino offerte dedicato ai clienti provenienti da Iliad e MVNO, i quali hanno a disposizione numerose tariffe e tra queste due opzioni con Giga illimitati per la navigazione inclusi nel prezzo.

La prima offerta è la WindTre Unlimited 5G con Easy Pay, che prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta in questione può essere attivata soltanto con addebito del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto.

La seconda offerta, invece, è la WindTre Unlimited 5G con pagamento del costo di rinnovo su credito residuo. In questo caso, i clienti possono ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo dell’offerta in questione ammonta a 10,99 euro al mese.

Come già anticipato non tutti i clienti possono effettuare l’attivazione delle offerte in questione. WindTre propone le due tariffe esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile e Poste Mobile.