Se state cercando un nuovo televisore per la vostra sala, siete nel posto giusto. La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un LG UHD da 65 pollici ad un prezzo strepitoso.

Il modello proposto è del 2023 e più precisamente della serie UR78. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Televisore LG UHD da 65 pollici in offerta su Amazon

Il televisore dispone di una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, che impiega circa 8 milioni di pixel per darti immagini visibilmente più nitide e particolareggiate. Il nuovo processore migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Giocate ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Basta infatti collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione. Il gioco, con Cloud Gaming con Nvidia GeForce Now non sarà più lo stesso. Avrete tante piattaforme di streaming a disposizione come Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre. Seguendo questo link lo pagherete solamente 636 euro.